Justice : La Chambre d’accusation annule le renvoi de Samuel Sarr en police correctionnelle

Cette décision marque un tournant majeur dans le dossier judiciaire impliquant Samuel Sarr. En annulant le renvoi devant le tribunal correctionnel, la Chambre d’accusation remet en cause la validité de la procédure, telle qu’elle avait été conduite au stade de l’instruction. Concrètement, cela signifie que l’affaire ne sera pas jugée en l’état par la juridiction correctionnelle, sauf nouvelle évolution procédurale.



Un revers procédural important



L’ordonnance de renvoi en police correctionnelle, constitue une étape décisive dans une procédure pénale : elle signifie que le juge d’instruction estime les charges suffisantes pour traduire le mis en cause devant une juridiction de jugement. Son annulation par la juridiction supérieure, traduit soit une irrégularité de procédure, soit une insuffisance dans la motivation ou l’appréciation des charges.



La Chambre d’accusation, juridiction de contrôle des actes des juges d’instruction, dispose du pouvoir d’annuler tout acte qu’elle estime entaché d’irrégularité ou juridiquement infondé. La décision rendue le 27 janvier 2026 s’inscrit dans ce cadre légal.



Une victoire pour la défense



Pour Samuel Amète Sarr, qui a toujours clamé son innocence, cette décision représente une victoire judiciaire significative. Ses avocats avaient contesté le bien-fondé du renvoi et soulevé des arguments juridiques devant la Chambre d’accusation. L’annulation prononcée renforce la position de la défense et pourrait rebattre les cartes dans ce dossier.



Dans l’entourage de l’ancien ministre, on évoque un « rétablissement du droit » et une confirmation des arguments développés depuis l’ouverture de la procédure. La décision est perçue comme une étape favorable dans la stratégie de défense.



Une décision aux conséquences politiques et judiciaires



Au-delà de l’aspect strictement procédural, cette décision pourrait avoir des répercussions plus larges. Elle constitue un revers pour les parties qui soutenaient le renvoi en correctionnelle, notamment pour les initiateurs de la procédure. Elle interroge également sur la solidité du dossier tel qu’il avait été instruit.



Toutefois, l’annulation de l’ordonnance ne met pas nécessairement un terme définitif à l’affaire. Selon les suites procédurales possibles, le dossier pourrait être renvoyé pour complément d’instruction ou faire l’objet d’autres décisions judiciaires.



Une affaire loin d’être close ?



À ce stade, la décision de la Chambre d’accusation suspend la perspective d’un jugement en police correctionnelle. Il reste à savoir quelles seront les prochaines étapes : nouvelle instruction, réexamen des charges ou abandon pur et simple des poursuites.



En attendant, Samuel Amète Sarr voit sa position renforcée par cette décision de la Cour d’appel. Pour ses soutiens, il s’agit d’une reconnaissance implicite de la fragilité des accusations portées contre lui. Pour ses détracteurs, l’affaire demeure ouverte sur le plan judiciaire.



La suite de la procédure déterminera si cette annulation constitue un simple épisode procédural ou un tournant décisif dans ce dossier judiciaire, à forte résonance publique.