Incidents à la CAN 2025 : 17 supporters sénégalais, placés en garde à vue, jugés ce mardi au Maroc

Incriminés dans des incidents extra-sportifs et des actes de violence lors de la finale de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, 17 supporters sénégalais, déjà en garde à vue au commissariat de Rabat, seront jugés ce mardi 20 janvier 2026. Selon le quotidien «L’Observateur», les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs infractions dont «le trouble à l’ordre public».



A l’origine de cette histoire, lors de la finale ayant opposé le Sénégal au Maroc (1-0), des violences et actes anti-sportifs ont émaillé la rencontre après que l’arbitre a refusé un but aux Lions de la Teranga et accordé un pénalty aux Lions de l’Atlas, deux faits de jeu litigieux. Cette situation avait même poussé les Sénégalais à rentrer aux vestiaires, interrompant le match pendant un quart d’heure.



Le journal révèle par ailleurs qu’une équipe de quatre (04) officiers de la police sénégalaise suit de près ce dossier, sur invitation des autorités policières marocaines, après avoir «reçu mission de gérer tous les faits répréhensibles incriminant leurs compatriotes». A l’heure actuelle, des «rapports détaillés (de la situation) ont été envoyés à Dakar, aux autorités compétentes», conclu-t-il.