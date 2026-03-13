Setal.net

Tribunal de Thiès : Le berger accusé du vol de 17 moutons échappe à la prison au bénéfice du doute


A. Sow, berger âgé de 32 ans et père de 15 enfants, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre de faits présumés de vol de bétail portant sur 17 moutons, au préjudice de B. Faye. Les faits se sont déroulés dans le village de Guetty Ngaraf, dans le département de Tivaouane.

À la barre, la partie civile B. Faye a relaté les circonstances de la disparition de son troupeau. Selon lui, les faits remontent à la nuit du 1er juin 2025, aux environs de 2 heures du matin.

« Lorsque j’ai constaté la disparition de mes moutons, j’ai aussitôt alerté le voisinage pour partir à leur recherche. Nous avons suivi les traces de pas qui nous ont conduits jusqu’au domicile de A. Sow. Lorsqu’il a senti notre présence, il est sorti de sa maison muni d’une machette pour nous interdire l'accès à son domicile », a-t-il expliqué.

La partie civile affirme avoir ensuite saisi la gendarmerie afin de récupérer ses animaux. « Quand les gendarmes sont venus, A. Sow a accepté de faire sortir les moutons. Il était en possession de 15 moutons. Les deux autres avaient déjà été abattus », a-t-il précisé, ajoutant que le prévenu lui avait proposé, devant les gendarmes, de lui rembourser 400 000 FCFA correspondant au prix des deux moutons égorgés.

Dénégations et arguments de la défense

De son côté, le prévenu a catégoriquement nié les accusations portées contre lui. A. Sow a déclaré que les moutons n’avaient pas été retrouvés dans son domicile. Il a toutefois reconnu avoir pris, devant le commandant de brigade, l’engagement de rembourser 400 000 FCFA à la partie civile. Selon lui, cet engagement visait simplement à éviter d’être accusé de vol.

L’avocat de la partie civile, Me Diallo, estime pour sa part que le prévenu est bien impliqué dans cette affaire. Selon lui, le fait qu’il se soit engagé à restituer les moutons et à indemniser la partie civile pour les deux bêtes abattues constitue un élément accablant. Il a ainsi réclamé la somme d’un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

Le procureur de la République a abondé dans le même sens, estimant que lorsqu’on n’est responsable de rien, on ne prend pas l’engagement de dédommager la partie civile. Pour le parquet, cet engagement, combiné au refus du prévenu de laisser la partie civile accéder à son domicile, constitue un indice sérieux du vol qui lui est reproché. Il a requis une peine de deux ans de prison ferme.

Assurant la défense du prévenu, Me Ayi a soutenu que le seul élément établi dans ce dossier reste l’engagement pris par son client de dédommager la partie civile pour les deux moutons abattus. Pour le reste, l’avocat estime que le dossier est marqué par des incohérences. « Mon client n’a jamais reconnu le vol. S’il a pris cet engagement, c’était simplement pour éviter des ennuis avec la gendarmerie », a-t-il plaidé.

À l'issue des débats, le tribunal a finalement relaxé le prévenu au bénéfice du doute.



Vendredi 13 Mars 2026 - 13:05



