Affaire Sénégal-Maroc : La FIFA a décidé, bonne nouvelle pour les Lions

Ce mardi, la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) se réunit, pour statuer des sanctions à prendre en marge de la finale de la CAN-2025 entre le Maroc et le Sénégal. Alors que les conclusions de cette réunion sont attendues, la FIFA aurait pris une première décision.



Selon le journaliste sénégalias Malang Sané, confirmé par "Onze Mondial", la FIFA a pris une note, pour annoncer à la CAF qu'elle se désengage de l'affaire Maroc-Sénégal. En d'autres termes, la FIFA ne prendra aucune sanction contre le Sénégal. Ce sera à la CAF de choisir ses sanctions contre Sénégal et le Maroc, puis aura la tâche de l'appliquer dans ses propres compétitions continentales.



La particitpation des Lions à la Coupe du monde ne serait donc plus menacée

