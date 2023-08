Justice : L’avocat El Mamadou Ndiaye placé sous mandat de dépôt

Me Mamadou Ndiaye a été placé sous mandat de dépôt par le juge de la Chambre d’accusation qui a été saisi après l’ouverture d’une information judiciaire. Il est inculpé pour le délit de complicité d’escroquerie Le maire de Thiaroye-sur-mer, l’avocat Me El Mamadou Ndiaye est impliqué dans une affaire d’escroquerie portant sur 3 milliards de FCFA. Arrêté, il a été suspendu par l’Ordre des avocats. Avocat et proche de Khalifa Sall, El Mamadou Ndiaye responsable de Taxawu Sénégal élu maire de Thiaroye sur-mer sur la bannière de Yewwi Askan Wi.