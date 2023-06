Justice : Des responsables de Hizbut Tarqiyyah envoyés en prison !

D’après nos confrères du journal Les Echos, le Président et le trésorier de Hizbut Tarqiyyah Darou Khoudoss se trouvent actuellement en détention. Ces deux responsables de l’association ont été condamnés par le juge correctionnel à une peine d’un an de prison, dont six mois ferme. Selon le journal, ils ont également été ordonnés de verser 500 millions de francs à titre de dommages et intérêts.

Abdoulaye Diaw et Serigne Mbacké Thioune étaient poursuivis pour abus de confiance suite à une plainte déposée par des membres du Dahira, qui soupçonnaient des détournements de fonds importants de leur part. Il convient de préciser que les accusés ont nié ces accusations, mais cela n’a pas empêché le juge de les condamner.