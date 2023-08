Justice : Cheikh Oumar Diagne et Karim Guèye reste en prison

Mauvaise nouvelle pour Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax ! Le professeur et l'activiste vont rester encore en détention.

La chambre d'accusation vient de confirmer les ordonnances de refus de mise en liberté provisoire dudit duo , confie Me Moussa Sarr à Seneweb.

Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye Xrum Xax ont été placés sous mandat de dépôt pour "atteinte à la sûreté de l’Etat" depuis le 23 mars 2023.