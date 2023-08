Juan Branco toujours recherché au Sénégal, un maire, présumé complice arrêté (ministre de l’Intérieur)

Juan Branco est entré illégalement au Sénégal. Et il a pu bénéficier de soutien de Sénégalais.. C’est du moins la déclaration du ministre de l’Intérieur. Antoine Diome qui s’exprimait vendredi sur la Rfm a confirmé que l’avocat de Ousmane Sonko est bel et bien dans nos murs, mais s’empresse de souligner qu’il n’a pas encore été cravaté. Et les recherches pour l’alpaguer sont en cours. M. Diome a aussi précisé que l’avocat français, entré illégalement au Sénégal, est passé par « des points non officiels, via un pays. Le ministre de l’Intérieur dit détenir des informations dignes de foi les concernant, mais ne voudrait pas avancer là-dessus pour ne pas gêner des actions en cours. Mais, tout au plus, il a renseigné sur les actes de Juan Branco, usant de « méthodes clandestines, au Sénégal, avec des preuves à l’appui, indignes d’un avocat, ». Bénéficie t-il de l’appui des Sénégalais ? C’est clair et net, des personnes identifiées étaient avec lui, ont été arrêtées, elles ont pris des photos avec lui,… Je ne veux pas entrer dans les détails. Quid de l’arrestation du maire de Sangalcam ? Le ministre de l’Intérieur dit ne pas trop vouloir s’avancer sur ce suet.. Mais les dernières nouvelles créditent l’arrestation du maire Pape Sow qui finançait le séjour de Juan Branco qui serait niché dans un hôtel au Lac Rose.