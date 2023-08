Juan Branco envoyé à la prison de Rebeuss pour 4 infractions

Arrêté dans la nuit du vendredi à samedi sur le territoire mauritanien à près de 100 km de la capitale Nouakchott, l'avocat Juan Branco, membre du collectif de défense d'Ousmane Sonko, a été finalement déposé après minuit passé, ce 6 août, à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss (Dakar). Selon Me Ciré Clédor Ly, qui rappelle que le franco-espagnol "a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt international, est attendu à la division des investigations criminelles (Dic). Selon ce dernier, le juge d’instruction a visé 4 infractions contre le mis en cause. Il s'agit de l'attentat, prévu par l'article 72 du code pénal, complot- article 73, diffusion de fausse nouvelles (article 255 du Code pénal 3) et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves(article 80). "Il a refusé de boire et de s’alimenter depuis qu’il a été entre les mains des individus qui l’avaient pris et toujours selon lui, en réaction au procédé illégal utilisé pour le ramener sur le territoire Sénégalais", a précisé Me Ly, qui ajoute: "Il a aussi décidé de garder le silence et de n’autoriser aucune personne à l’assister aussi bien durant la phase procédurale de notification du mandat d’arrêt ,que devant le juge d’instruction du 2eme cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui a ouvert une information judiciaire".