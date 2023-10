Juan Branco accuse Aïssata Tall Sall : « Elle a tenu une réunion au palais avec AVISA Partners pour… »

Juan Branco reprend la parole et mentionne une présumée réunion au Palais présidentiel de Dakar impliquant Aïssata Tall Sall, des agents de AVISA Partners liés à l’Elysée, et l’établissement d’un plan d’élimination visant l’auteur du message et son client, Ousmane Sonko. Il prévient. In extenso, la tribune de Juan Branco : « Nous venons d’obtenir la preuve que le Palais présidentiel accueillait ce jour à Dakar une réunion avec Aïssata Tall Sall, suspecte de crimes contre l’humanité, et deux barbouzes français travaillant pour AVISA Partners, afin d’établir, je cite, un plan d’élimination me ciblant ainsi que mon client, Ousmane Sonko. Nous disposons de toutes les preuves. AVISA Partners est une société liée à l’Elysée, qui a notamment recruté la plume d’Emmanuel Macron Sylvain Fort, et qui sert de paravent à nos services pour mener des opérations de destruction d’opposants et d’influence à l’étranger. Nous tenons à prévenir Macky Sall mais aussi l’Elysée que toute manœuvre contre M. Sonko et ses avocats constitue, au sens du Statut de Rome, un crime de persécution. Nous sommes informés par leurs entourages, leurs conseillers. Nous ne nous laisserons pas intimider. Juan Branco «