Journée morte : « Au Sénégal, l’agonie sans fin de l’Université… », Alioune Tine en colère

Le bras de fer Saes-ministère de l’Enseignement supérieur sur la réouverture de l’Université Cheikh Anta Diop désole Alioune Tine. Le 30 novembre prochain, le Saes a décrété « Université morte ». Le mot d’ordre du Saes veut illico presto la réouverture de l’Ucad avec des enseignements en présentiel. Le Président de Afrika Jom Center s’en mêle et recadre les autorité centrales. « L’Université, la Formation, la recherche scientifique et l’innovation en berne! Comment peut-on construire l’avenir de ce pays avec l’agonie sans fin de l’Université ? Surréaliste en pleine campagne où l’on parle de tout, sauf de recherche et d’innovation, moteurs du progrès partout », se frustre Alioune Tine.