Journée mondiale du cancer de l’enfant : 800 à 1200 nouveaux cas par an au Sénégal

À l’instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce 15 février, la journée mondiale pour la vulgarisation des cancers pédiatriques. Une occasion pour braquer les projecteurs sur l’association EntreAide Sénégal qui, en trois ans, a eu à dépenser plus de 120 millions de FCFA pour les enfants atteints du cancer. 800 à 1200 cas sont enregistrés chaque année. Le cancer chez l’enfant gagne de plus en plus du terrain au Sénégal. 800 à 1200 enfants et adolescents sont atteints de cette maladie chaque année, d’après les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Une maladie dont la prise en charge est très onéreuse. Ce qui fait que seul 200 à 250 enfants viennent se soigner dans la seule unité d’oncologie pédiatrique publique au Sénégal sise à Dalal Diam, après la fermeture de l’hôpital Le Dantec. Et sur ce nombre, il faut aussi compter les enfants de la sous-région qui viennent se soigner à Dakar. Il faut noter qu’au Sénégal, au-delà du coût de cette maladie, il y a d’autres problèmes auxquels sont confrontées les familles des enfants malades. En effet, au-delà de la précarité des parents dont 80% viennent des régions et dont la plupart font face à un problème de transport et d’hébergement, il y a d’abord l’épineuse question du retard du diagnostic. Il n’y a que trois oncopédiatres et un seul centre oncopédiatre au Sénégal, précisément à Dalal Diam, alors que 80 % des malades viennent des régions. La partition de EntreAide Sénégal dans la baisse de l’abandon du traitement C’est donc fort de ce constat et face à toutes les difficultés que rencontrent les parents des enfants malades, que l’association EntreAide Sénégal qui est la plus constante et présente au chevet des enfants atteints du cancer, a été créée en 2021 par une jeune entrepreneuse, du nom de Anta Kébé. Ayant toujours été sensible à la situation des démunis, cette femme qui utilise la plupart du temps ses propres moyens et qui bénéficie également de contributions de donateurs, a eu à dépenser sur les trois ans d’existence de son association, pas moins de 120 millions de FCFA sur les enfants atteints de cancer. Travaillant en collaboration avec l’assistante sociale de Dalal Diam, Anta Kébé et son équipe qui n’ont pas les moyens de traiter tout le monde, font focus sur les enfants qui sont dans l’extrême pauvreté. C’est ainsi qu’ils leurs paient leur traitement (ordonnance, radiologie, analyse, scanner, biopsie, chimiothérapie…) mais aussi les frais d’hospitalisation. «Depuis que l’association EntreAide à l’oncopédiatrie intervient au Sénégal, le taux d’abandon de traitement est de 2%», a révélé la jeune dame. «Notre défi majeur, c’est d’en sauver le maximum pour qu’on puisse atteindre le même taux de rémission que dans les pays développés. 80% des cancers des enfants à l’extérieur sont guérissables donc ce qu’on souhaite, c’est de pourvoir parvenir au même taux au Sénégal», a-t-elle ajouté. Et à l’occasion de cette journée internationale des cancers infantiles, ce jeudi, l’association invite chacun à faire un don et les entreprises de venir les accompagner.