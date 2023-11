Journée mondiale de l’enfance : Le Président Macky Sall rend hommage aux enfants en situation de handicape

Le 20 novembre marque chaque année la Journée mondiale de l’enfance. Pour le président Macky Sall, c’est une occasion de sensibilisation aux droits de l’enfant et une opportunité de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. « Je salue les efforts et l’engagement du Gouvernement pour apporter le message de la Convention au plus près des enfants dans les communautés où ils vivent« , déclare-t-il. Mais la Journée de l’enfance doit être plus qu’une simple prise de conscience, il faut passer à l’action. « Ensemble continuons à œuvrer pour une inclusion des enfants en situation de handicap par l’amélioration de leurs conditions de vie et la facilitation de leur accès aux services essentiels« , ajoute-t-il. Pour le Président Macky Sall, il est donc primordial de mettre en place des politiques pour améliorer la vie de chaque enfant. Pour le Chef de l’État, chaque pays a l’obligation de faire en sorte que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, à un logement décent, à la santé, à l’eau potable et à un environnement sain.