Journée du 8 mars : Khalifa Sall rend hommage aux femmes

En cette journée du 8 mars, le candidat à la Présidentielle et leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a publié un message pour affirmer son engagement pour les droits des femmes. "Alors que les droits des femmes sont menacés partout où sévissent des crises dans le monde et jusqu'à nos frontières, souvenons-nous du chemin qu'il nous reste à parcourir et des acquis qu'il nous faut consolider pour l'autonomisation sociale et financière des femmes car, leur liberté est aussi celle de notre société toute entière. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, je réaffirme mon engagement pour la Parité, la sécurité, l'insertion et la fin des violences basées sur le genre (VBG)", a écrit Khalifa Sall sur les réseaux sociaux. Il promet de faire avancer les choses une fois élu. "Je magnifie le rôle essentiel des femmes dans la construction d'une société plus juste et équilibrée. Dans mon programme, je m'engage à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et familiale, l'inclusion financière, l'autonomisation économique et la sécurité physique et psychologique des femmes. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Sénégal où chacune peut s'épanouir pleinement. Bonne journée à toutes les femmes", a annoncé le leader politique.