Journée Internationale des personnes âgées : Marie Khemesse Ngom Ndiaye annonce la hausse du budget du plan Sésame

La Journée internationale des personnes âgées a été célébrée aujourd’hui sous le thème : « Résilience et contribution des personnes âgées ». La ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a, à l’occasion, salué le mérite des personnes âgées. Selon elle, ces personnes méritent toutes les gratitudes car elles ont rendu d’innombrables services à la nation sénégalaise. Elle a indiqué que le gouvernement a une volonté inébranlable de prendre en compte les préoccupations liées au vieillissement dans les politiques publiques en vue d’apporter des réponses adéquates aux problèmes et attentes spécifiques au troisième âge. Dans cette dynamique, a rappelé la ministre, le gouvernement du Sénégal a institué depuis 2006 une politique de réduction de la vulnérabilité sociale des personnes du 3ème âge avec le Plan Sésame dont l’ambition est d’assurer la couverture médicale gratuite pour les personnes âgées. Ce plan, selon elle, revêt un rôle éminemment important dans la mesure où il traduit parfaitement l’idéal de solidarité inter générationnelle si caractéristique de notre peuple. Marie Khémesse Ngom Ndiaye informe que le Président de la République a décidé, dans le cadre de la Couverture maladie universelle, de relancer ce plan, en doublant son budget qui passera ainsi de 850 millions à 1,7 milliard de francs CFA. Il s'agit de l’amélioration du cadre de protection et de la promotion de leur participation sociale.