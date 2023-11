Journée Forces Armées : « Le premier investissement d’un pays consiste à assurer la paix et la securité » ( Macky Sall)

Après la revue des troupes et un passage au monument des morts, le président de la République du Sénégal a dans son discours prononcé à l'occasion de la 20ème édition de la journée des Forces armées lancé un message fort. « Le budget de l’armée a augmenté de plus de 200% et une augmentation de 60% des effectifs depuis mon accession à la magistrature suprême. Le traitement salarial a été amélioré. Le premier investissement d’un pays consiste à assurer la paix et la sécurité. Préserver la sécurité nationale, n’a pas de prix» fait savoir le Président Macky Sall. Le thème de cette édition qui coïncide avec une année particulière est : « Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale.» «Je salue la mémoire de nos valeureux jambars. C’est l’occasion de faire une introspection de la vocation du soldat dans notre société. Ce thème nous interpelle tous parce que nous vivons dans un monde dangereux. Une violence inouïe, physique, verbale et morale est portée à grand débit par les réseaux sociaux. Il porte atteinte a la cohésion nationale » fait savoir le président de la République. Ainsi, il lance un appel solennel à l’endroit des citoyens sénégalais. « Liberté et responsabilité doivent aller de pair. C’est comme cela que l’œuvre de la construction nationale se fortifie... »