Jour de vérité pour Diop Taif et Vito

Jour de vérité pour les activistes Diop Taïf et Vito Der Maiter Diouf interpellés le jour de la confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko devant la prison de Rebeuss alors qu’ils étaient en live sur Facebook. Les deux activistes feront face au juge de la Chambre correctionnelle, ce matin. Mais selon Les Echos, le dossier pourrait être renvoyé. Ils ont tous été inculpés sur la base de l’article 80. Les activistes Lamine Bara Diop dit Diop Taïf (membre du Pastef) et Ousmane Diouf dit Vito Der Maister Diouf ont été arrêtés face à Rebeuss, en plein live, le 6 décembre dernier, lors de la confrontation, Adji Sarr-Sonko, dans l’affaire Sweet Beauté.