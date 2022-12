Jeudi 1er décembre : La Carte nationale de Presse devient obligatoire

L’entrée en vigueur de la carte nationale de presse est connue. Le président de la Commission de la carte nationale de presse (CCNP), Daouda Mine, annonce qu’à la date d’aujourd’hui, jeudi 1er décembre 2022, la Carte nationale de Presse devient obligatoire pour tout journaliste. Autrement dit, elle sera exigée partout ou besoin sera. Selon Daouda Mine, face à la presse mercredi, les dispositions du Code de la presse seront appliquées, « seuls les détenteurs d’une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias ». Les dépôts ont été ouverts le 15 mars 2021, et au total, 1727 dossiers ont été réceptionnés, 1286 délivrés et 296 dossiers en cours d’examen. rejetées, conformément au Code de la presse », a dit le président de la , qui parle de demandes ne répondaient pas aux dispositions édictées par la Commission.