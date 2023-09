Jean Paul laisse derrière lui un bébé qu’il n’a jamais vu

Jean Paul d’Almeida acteur et modèle photo décédé ce 4 Septembre 2023 laisse derrière lui un bébé de 5 à 6 mois. Un petit ange né en France qu’il n’aura jamais l’occasion de voir. Selon les informations reçues, JP se préparait à aller rendre visite à son enfant et à la maman. Malheureusement pour la petite famille le vœu ne se réalisera jamais. Pour rappel, Jean Paul d’Almeida est décédé dans la nuit du Mardi au Mercredi 30 Aout 2023 à Sacré Coeur. Le taxi dans lequel il était a été violemment heurté par un camion. Les conséquences de la collision ont été dévastatrices, causant une hémorragie interne sévère chez l’acteur. Il est entré dans le coma le 1er Septembre 2023 et malgré les nombreux appels aux dons de sang pour lui, Jean a tragiquement succombé à ses blessures le lundi 4 septembre 2023. Un décès qui a ému le peuple sénégalais et il a été accompagné par une foule immense à sa dernière demeure.