« Je vais partir, je vais partir », va se terminer par « je voulais partir mais.. » (Amadou Ba)

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a réitéré son intention de quitter ses fonctions le 2 avril, date qui marque la fin de son mandat. Cette affirmation a été renouvelée dans un message publié sur les réseaux sociaux, où il a souligné que sa décision de partir était ferme et que la date de la prochaine élection présidentielle avait été fixée au 2 juin 2024, suite à un dialogue national. Cependant, cette répétition de l’intention de départ du président ne convainc pas une partie significative de l’opposition sénégalaise. Ils trouvent ces déclarations peu crédibles, faisant écho à un épisode précédent durant son premier mandat où Macky Sall avait promis de réduire la durée de celui-ci de sept à cinq ans. Malgré cette promesse, le président avait expliqué ne pas avoir pu concrétiser cette réduction en raison d’une décision du conseil constitutionnel, le contraignant à rester en poste pour sept ans avant d’être réélu en 2019 pour un second mandat de cinq ans. Dans ce contexte, Amadou Ba, représentant de Bassirou Diomaye Faye pour l’élection présidentielle, a exprimé son scepticisme face aux récentes affirmations de Macky Sall. Il a comparé cette situation à celle du premier mandat du président, critiquant cette attitude par les mots suivants : “Cette propension de Macky à marteler « je vais partir, je vais partir » me rappelle sa martingale « je vais réduire mon mandat, je vais réduire mon mandat ». Ça s’est finalement terminé par un « je VOULAIS partir, mais.. ». Crier qu’on veut partir quand personne ne vous retient, est juste une auto invitation à rester.” Le président Macky Sall a indiqué qu’il va soumettre sa décision au Conseil constitutionnel qui lui donnera avis.