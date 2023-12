« Je suis prêt » (Par Alioune Sarr)

Chers compatriotes, Je suis prêt: Mon mandataire national M. Mamadou Ndiaye, a déposé à la Caisse de dépôt et consignation ce jeudi 30/11/2023, la caution de trente millions Fcfa (30.000.000 Fcfa), conformément aux dispositions du code électoral, relatives à l’élection présidentielle du 25 février 2024 (L121). Conformément à ces mêmes dispositions, nous avons aussi atteint plusieurs fois l'objectif fixé de 0,8% du fichier électoral, représentant le nombre d'électeurs parrains domiciliés dans sept régions différentes et disposons de plus de 2.000 parrainages citoyens par région. Je félicite notre mandataire national et tous nos camarades de la Coalition Alioune Président en 2024 CAP2024, pour leur mobilisation exceptionnelle qui nous a valu le privilège d’être parrainés par des dizaines de milliers de nos compatriotes dans les 46 départements et dans 30 pays de la Diaspora. J'exprime ma profonde gratitude et ma reconnaissance au peuple sénégalais souverain, qui nous a fait l'honneur de parrainer notre candidature pour cette élection présidentielle du 25 février 2024. J'invite tous nos compatriotes, en particulier nos citoyens parrains, à exercer la plénitude de leurs droits constitutionnels dans chaque étape du processus électoral, pour consolider notre démocratie et apporter les réformes institutionnelles, économiques et sociales que notre jeunesse attend ardemment. Vive la Coalition Alioune Président en 2024 Vive le Sénégal réconcilié avec lui-même Vive l'Afrique. Alioune SARR