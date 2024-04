«Je suis désolé mon amour…» : un homme se suicide à Thiaroye, le triste message laissé à sa femme

Un homme de 31 ans nommé Oumar Diallo s’est suicidé ce jeudi au quartier Cheikh Guèye à Touba-Thiaroye. Son corps sans vie a été retrouvé par un de ses colocataires balançant dans le vide dans sa chambre, une corde nouée autour du cou et reliée à une poutrelle. Le drame s’est produit une trentaine de minutes après la coupure du jeûne. D’après L’Observateur, qui donne l'information, le défunt a laissé un message à son épouse. «Je suis désolé mon amour, j’aurais aimé que cela se termine autrement», lui aurait-il écrit dans une note d’adieu que le journal assure avoir parcouru. Oumar Diallo et la veuve avaient scellé leur union il y a moins de trois mois. «Ils se sont mariés le 17 janvier dernier et avaient aménagé dans cette chambre comme locataires», indique avoir appris le quotidien d’information du Groupe futurs médias. La même source informe que la victime a été retrouvée portant un tee-shirt «All Star» et un jean bleu. Elle avait une barbe «légèrement fournie». Après que le décès a été constaté par un infirmier du poste de santé de Thiaroye et les constatations de la police effectuées sur les lieux du drame, la dépouille a été acheminée dans une structure de santé de la place. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause de la mort de Oumar Diallo, selon L’Observateur.