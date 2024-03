Jaxaay : 4 agresseurs arrêtés par la police

Le commissariat de Jaxaay a déféré ce vendredi matin quatre malfaiteurs impliqués dans une série de vols avec violence dans la banlieue dakaroise.les détails de l'enquête. Le nommé A. Ba et son gang perturbaient la quiétude des habitants de la banlieue, entre janvier et mars. Ils profitaient de la fin des combats de lutte pour agresser et dépouiller d'honnêtes citoyens. À la suite des plaintes relatives aux agissements de ces quatre agresseurs, le chef du commissariat de Jaxaay a actionné ses éléments de la brigade de recherches. Il ressort des investigations que les quatre malfaiteurs opéraient à pied ou à bord de scooters, selon les circonstances, aux abords des ronds-points de la cité Gendarmerie ou Gouye-Gui. De retour d'un combat de lutte organisé au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, ces bandits armés de couteaux et de machettes ont attaqué des individus à la cité Sipres et emporté leurs téléphones portables, selon des sources de Seneweb. La poursuite des investigations a permis aux hommes du commissaire Youssoupha Thioub d'identifier formellement le cerveau de la bande. Arrêté, le caïd A. Ba a fini par craquer. Il a balancé l'identité de ses trois compères. Ainsi, O. Mboup, E. Faye et M. Cellou Diallo ont été aussi arrêtés. Quatre victimes ont reconnu formellement tous les agresseurs arrêtés, lors de la confrontation. Au terme de l'enquête, ils ont déféré ce vendredi pour association de malfaiteurs, vols multiples commis en réunion de jour comme de nuit avec violence, usage d'armes et de moyens de locomotion.