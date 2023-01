Jamra interpelle sur le cas de Pape Ale Niang

L’état de sante de Pape Alé Niang préoccupe Mame Matar Gueye Jamra. En grève de la faim depuis quelques semaines, le président de l’Ong Jamra à travers un post sur sa page facebook, demande au Journaliste de mettre un terme à sa grève de la faim qui selon lui toutes les religions monothéistes réprouvent. ÉTANT MOI-MÊME présentement cloué au lit, depuis deux semaines maintenant – mon médecin traitant m’ayant diagnostiqué un « surmenage physique et mental » – j’ai choisi de t’interpeler publiquement, plutôt de venir t’en entretenir de vive voix, comme je le fais de coutume, en venant te rencontrer à ton Cabinet de la rue Assane ndoye, N°28, relativement aux « turbulents » dossiers judiciaires de JAMRA, que tu nous a toujours gérés avec diligence et professionnalisme. IL S’AGIT DE L’ÉTAT DE SANTÉ de notre compatriote PAPE ALÉ NIANG, qui se serait dégradé ces dernières heures. Surtout depuis que, en sus de s’auto-affaiblir par une grève de la faim drastique, il a dangereusement opté de REFUSER TOUS SOINS MÉDICAUX !LORS DE LA PRÉCÉDENTE VISITE HUMANITAIRE que l’Ong Islamique Jamra a rendu à certains détenus de la Prison de Sébikotane, notamment à Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye, il ne nous a malheureusement pas été possible de voir Pape Alé Niang, qui était déjà mal en point. JE CONTINUERAI, cet après-midi du lundi 02 janvier 2023, de tenter de te joindre au téléphone pour te demander d’user de toute ta capacité de persuasion pour CONVAINCRE PAPE ALÉ NIANG DE METTRE UN TERME À CETTE FORME DE LUTTE SUICIDAIRE ! QU’IL PENSE à ses enfants, à sa famille, à ses amis qui ont encore besoin de lui. À son pays surtout, qu’il peut encore servir. Beaucoup servir. Plutôt que de se livrer à cette forme de suicide à petit-feu, que toutes les religions monothéistes réprouvent. PASSE ME PRENDRE, s’il le faut, à la maison, Me Moussa Sarr, nous irons ensemble raisonner notre cher frère. QU’ALLAH VEILLE SUR LUI ! »