JOJ Dakar 2026 : le Président de la République ordonne une accélération des chantiers

Rappelant le Conseil présidentiel consacré à l’état d’avancement des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, tenu le 16 décembre 2025, le Président de la République a donné de nouvelles instructions au Gouvernement afin d’assurer le respect des délais et le succès de cet événement sportif d’envergure mondiale.
Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité d’un suivi permanent de l’exécution des directives et mesures arrêtées lors dudit Conseil. Il a particulièrement mis l’accent sur l’accélération de la réalisation des infrastructures sportives, la mise à disposition de toutes les commodités requises, ainsi que l’activation des dispositifs sécuritaires indispensables à l’organisation sereine des JOJ.
Au-delà des aspects infrastructurels et logistiques, le Président de la République a souligné l’importance d’une préparation optimale des athlètes sénégalais, appelant à renforcer les dispositifs d’encadrement et d’accompagnement afin de garantir des performances à la hauteur des ambitions nationales
