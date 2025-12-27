JOJ Dakar 2026 : le Président de la République ordonne une accélération des chantiers

Par ailleurs, le Chef de l’État a exhorté à une large mobilisation des populations, condition essentielle pour une appropriation nationale de cette grande manifestation sportive internationale. Dans cette dynamique, il a demandé au Premier ministre d’instituer une réunion interministérielle de suivi des JOJ chaque mois, afin d’évaluer régulièrement l’état d’avancement des préparatifs et d’apporter les ajustements nécessaires.

Rappelant le Conseil présidentiel consacré à l’état d’avancement des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, tenu le 16 décembre 2025, le Président de la République a donné de nouvelles instructions au Gouvernement afin d’assurer le respect des délais et le succès de cet événement sportif d’envergure mondiale.Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité d’un suivi permanent de l’exécution des directives et mesures arrêtées lors dudit Conseil. Il a particulièrement mis l’accent sur l’accélération de la réalisation des infrastructures sportives, la mise à disposition de toutes les commodités requises, ainsi que l’activation des dispositifs sécuritaires indispensables à l’organisation sereine des JOJ.Au-delà des aspects infrastructurels et logistiques, le Président de la République a souligné l’importance d’une préparation optimale des athlètes sénégalais, appelant à renforcer les dispositifs d’encadrement et d’accompagnement afin de garantir des performances à la hauteur des ambitions nationales