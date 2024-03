JOJ Dakar 2026 : Les femmes à l’honneur avec les 24h du sport féminin…

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 célèbre la Journée Internationale des Droits de la Femme on organisant le samedi 09 mars 2024 à partir de 09 heures les 24h du Sport féminin. Principalement réservée aux femmes et aux filles, l’édition de cette année, après celle organisée en 2021, se déroulera à l’ïle de Gorée et mettra en exergue un grand nombre de sports. Les participantes auront ainsi l’occasion d’expérimenter des activités sportives diverses et variées, en particulier des sports peu usuels tels que le Badminton, le Breaking ou encore le Kickboxing. Au delà de ces activités sportives, cette journée sera l’occasion de mettre en valeur et de sensibiliser sur la pratique du sport par les femmes et les filles. Elle sera complétée par des sessions d’éducation aux valeurs olympiques. La journée qui sera présidée par le Coordonnateur général du COJOJ M. Ibrahima Wade et le Maire de Gorée Me Augustin Senghor sera clôturée par une séance de Fitness. Elle verra la participation de nombreuses personnalités des secteurs du sport et de la culture, les organisations et associations de femmes, les élèves et les acteurs du monde éducatif ainsi que toute la famille olympique.