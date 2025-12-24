JO d'Hiver Milano–Cortina 2026 : Mamadou Diagna Ndiaye désigné porteur de la Flamme Olympique

Le sport sénégalais et international est à l'honneur. Mamadou Diagna Ndiaye a été officiellement sélectionné pour porter la Flamme Olympique lors des prochains Jeux Olympiques d'hiver de Milano–Cortina 2026. Cet événement historique pour le dirigeant sportif se déroulera le 5 février 2026.



Cette désignation confirme l'influence et le respect dont jouit le président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) au sein des instances mondiales. En tant que membre du Comité International Olympique (CIO), sa participation à ce relais symbolise l'unité du mouvement olympique entre les continents.



Un « Manuel du porteur de la flamme » a déjà été transmis à Mamadou Diagna Ndiaye pour lui permettre de se préparer au mieux à cette mission.



Le relais de la flamme est l'un des moments les plus attendus des Jeux, marquant le compte à rebours final avant la cérémonie d'ouverture.

