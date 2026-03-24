JMJ Kaolack 2026 : Un Appel à l'Engagement et à la Résilience de la Jeunesse

Aujourd'hui, Kaolack a vibré au rythme d'un événement extraordinaire, mêlant foi, rencontre et espérance, à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Au Port de Kaolack, un lieu imprégné d'histoire et de significations, nous avons eu l'honneur d'accueillir la croix des JMJ, symbole fort de notre spiritualité et de notre engagement collectif.

Ce port, au-delà de sa fonction économique, a toujours été une porte d'entrée vers l'éducation, la solidarité et la dignité partagée. Nous exprimons notre profonde gratitude à Monseigneur l’Évêque, aux fidèles, ainsi qu’aux autorités administratives, notamment Monsieur le Gouverneur et Monsieur le Préfet, pour leur présence et leur dévouement envers notre communauté.

Chers jeunes de Kaolack, le thème de cette édition, axé sur l'intelligence artificielle et la santé mentale, nous interpelle tous. Dans un monde en perpétuelle évolution, il est essentiel que vous cultiviez une force intérieure et une résilience face aux défis contemporains.

La politique peut parfois sembler séduisante, mais elle peut également égarer et faire perdre de vue l'essentiel. Rappelez-vous que la vraie politique ne se résume pas à la quête de pouvoir, mais s'exprime à travers le service désintéressé envers autrui. Engagez-vous pour votre pays, sans divisions, en demeurant fidèles à votre identité et à vos



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