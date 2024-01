Italie : un Sénégalais tombe pour trafic de drogue

Lors d’une descente, la police italienne a repéré un individu de nationalité tunisienne en pleine transaction avec un trafiquant de drogue. Le premier a été arrêté à Vico di San Cristoforo en possession d’une dose de crack pesant 100 grammes, confirmant la transaction pour l’achat de drogue, rapporte Les Échos de ce vendredi 5 janvier. Le journal souligne que le second, d’origine sénégalaise, pris en flagrant délit de vente de drogue, a été également appréhendé. Il détenait par dévers lui 230 euros en petites coupures, saisis comme produit du trafic de drogue. Pour ne rien arranger, poursuit la source, une perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte du matériel pour la préparation, la découpe et l’emballage de la drogue. Les deux ont été jugés et condamnés hier.