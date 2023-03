Italie : un Sénégalais arrêté pour tentative de meurtre…

L’auteur présumé du feu qui a détruit le bâtiment en Italie hier matin, a été arrêté. Il s’agit d’un Sénégalais de 42 ans qui vient d’arriver dans l’établissement. L’arrestation a été effectuée par les carabiniers qui l’avaient emmené à la caserne pour l’entendre. L’homme aurait mis le feu pour se venger d’un autre compatriote avec qui il avait eu des malentendus, rapporte Les Echos. Le mis en cause Mamadou « Murid » Sène, 42 ans, auteur de l’incendie qui a failli faire plusieurs morts et qui a éclaté à Cagliari, en Italie, habité illégalement, depuis des décennies, par des étrangers. Il a incendié une partie de l’immeuble après une querelle furieuse avec un autre migrant qui, comme lui, dormait dans la propriété. Il était récemment revenu vivre dans ce lieu. « Murid », d’après ce que l’on apprend, était en résidence surveillée jusqu’à récemment. Il a plusieurs fois été arrêté pour vols et agressions. En 2017, il a été menotté pour avoir volé un scooter et en 2018, il avait agressé une fille à bord d’un autocar. Ensuite, un autre crime : notre compatriote de 42 ans est irrégulier sur le territoire italien et a été parmi les premiers étrangers, il y a de nombreuses années, à séjourner dans le bâtiment. Il faisait toujours partie de ceux qui collectaient l’argent pour le raccordement de l’électricité. Mamadou « Murid » Sène est défendu par l’avocat Fabio Cannas. La quarantaine de migrants, dont beaucoup sont des irréguliers, ont réussi à se mettre en sécurité et à ne pas être blessés par le feu. Pour les irréguliers, une nouvelle mesure d’expulsion sera prise. Pour ceux qui ont demandé une protection internationale, les portes des centres d’accueil de Sardaigne pourront s’ouvrir.