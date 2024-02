Ismaïla Madior Fall va représenter Macky Sall à la 37e Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Ismaïla Madior Fall, va représenter le président Macky Sall à la 37e Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, prévue samedi et dimanche à Addis-Abeba, en Ethiopie, a appris l’APS de source officielle. “Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, prend part à la 37ème session de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, au nom du président de la République, Macky Sall”, a indiqué le ministère dans une note transmise à l’APS. Le ministre des Affaires étrangère va également prendre part à la 44e session du Conseil exécutif de l’UA, ouverte mercredi dans la capitale éthiopienne, a indiqué la même source. Des “dossiers essentiels” portant notamment sur l’éducation, la participation de l’organisation au G20, la mise en œuvre de l’Agenda 2063, la réforme institutionnelle de l’Union et les élections au Conseil de paix et de sécurité seront au menu de cette rencontre au sommet, selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères.