Ismaëla Madior Fall : « la voix sage de Macky Sall doit continuer à résonner dans le monde »

Les nouveaux objectifs que Ismaïla Madior Fall s’est fixés en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est de continuer à faire entendre la voix du président Macky Sall dans le monde. Il l’a fait savoir lors de la cérémonie de passation de service avec Aïssata Tall Sall qui le remplace au ministère de la justice en tant que nouveau Garde des sceaux. « Je vais continuer à faire entendre dans le monde cette voix sage du Président Macky Sall. Le chef de l’Etat incarne des vertus qu’il faut faire prospérer dans le monde et je vais m’atteler à cela », a affirmé le ministre des Affaires étrangères. Revenant sur la démarche du Chef de l’Etat depuis son accession à la magistrature suprême, il dira qu’il est à la fois multidimensionnel et exceptionnel. « Personne n’a fait ce que Macky Sall a fait en tant que Président depuis que le Sénégal est indépendant », a-t-il soutenu. Il fonde son argumentaire en déclarant: « le Président Senghor a quitté le pouvoir après avoir fait 20 ans. Le président Diouf a perdu les élections et a accepté démocratiquement et il est parti. Le Président Wade n'a pas fait un troisième mandat parce que le peuple n'en voulait pas. Le Président Sall a souverainement décidé alors que la loi le lui permettait de ne pas briguer un troisième mandat ». Selon lui, c’est un code d’honneur que Macky Sall a respecté. « C’est une décision de sagesse. Il faut que sa voix résonne en Afrique et dans le monde », a-t-il conclu.