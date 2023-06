Interdiction de circulation : le message des livreurs à Macky Sall et Antoine Diome

Les rendez-vous entre Ousmane Sonko et la justice coûtent cher aux livreurs en motos. Chaque fois, ces derniers mois, ils sont interdits de circulation. Une situation qui leur cause un énorme préjudice financier. Ils ont subi le même sort pour ce jeudi, jour du verdict du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr. Dans les colonnes de L’Observateur, le président des livreurs/section Hlm, El Hadji Mbaye, plaident pour leur paroisse. S’il admet que certains conducteurs de «deux roues» sont des fauteurs de trouble, la plupart sont des livreurs qui cherchent à gagner honnêtement leur vie. «Nous demandons au président de la République et au ministre de l’Intérieur de penser aux livreurs», fulmine-t-il. El Hadji Mbaye de poursuivre : «Ils peuvent confectionner pour nous des laissez-passer. Le Président Macky Sall avait pris la décision de faire immatriculer les motos. Je pense qu’il doit matérialiser cette idée. C’est la meilleure solution. Nous sommes fatigués.»