Insuffisance rénale : l’État met les patients en danger

Les associations des personnes souffrant d’insuffisance rénale alertent depuis deux mois : le Sénégal s’expose, d’ici à fin octobre, à une rupture de kits de dialyse. D’après Libération, qui donne l’information, celles-ci ne cessent d’interpeller l’agence de la Couverture maladie universelle (CMU), le ministère de la Santé et la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA). En vain. «Toutes ces structures de l’État se renvoient la balle», pointe le journal. La même source révèle que cette situation résulte du fait que les fournisseurs nationaux doivent beaucoup d’argent à leurs fournisseurs étrangers au point qu’ils ne peuvent plus s’approvisionner chez ces derniers. Et, souligne Libération, les fournisseurs locaux pataugent dans les difficultés parce que l’État tarde à effacer son ardoise auprès d’eux.