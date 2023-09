Inondations en Libye: l'ONU et l'OMS préoccupées par les risques de maladies

La crainte de l'ONU, c'est que l'eau soit contaminée et provoque « une deuxième crise dévastatrice » dans la région.Dans un communiqué, la mission d'appui de l'ONU en Libye (Manul) a expliqué que des équipes de neuf agences onusiennes étaient présentes sur le terrain à Derna et d'autres villes de l'est libyen pour fournir de l'aide et du soutien aux personnes. « Les autorités locales, les agences d'aide et l'équipe de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) sont toutes préoccupées par le risque de propagation de maladies, notamment par l'eau contaminée et le manque d'hygiène », selon l'ONU.Des trousses médicales d'urgence ont été distribuées aux établissements de santé par l'Unicef afin de soutenir 15 000 personnes pendant trois mois.Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) distribue de son côté « des kits de secours de base, comprenant des couvertures, des bâches en plastique et du matériel de cuisine, à 6 200 familles déplacées à Derna et Benghazi », la grande ville de l'Est libyen. Par ailleurs, des rations alimentaires ont été distribuées à plus de 5 000 foyers par le Programme alimentaire mondial (PAM) et 28 tonnes de fournitures médicales ont été expédiées par vol affrété par l'OMS.