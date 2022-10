Inondations à Dakar : Le plaidoyer de Barthélémy Dias au Sommet des Maires du C40 à Buenos Aires (Argentine)

Le Maire de la Ville de Dakar, Barthélémy DIAS, a participé au Sommet des Maires du C40, un réseau de Maires de près de 100 grandes villes, présidé par Mr Sadiq KHAN (Maire de Londres), représentant 582 millions de personnes et 1/5e de l’économie mondiale. Le Maire s’est rendu à Buenos Aires (Argentine) avec l’objectif clair de mobiliser des financements pour des actions d’adaptation et d’atténuation. Les récentes inondations ont rappelé la priorité de captage et de stockage des eaux de pluie à Dakar. En plein dans le repositionnement de Dakar à l’international et dans la diplomatie des Villes, Il reste optimiste et ravi du plaidoyer porté sur les négociations pour la recherche d’un financement de 10 milliards pour le projet d’aménagement paysager et hydraulique du bassin de rétention de la Zone de Captage (Grand-Yoff). Ceci confirme que soulager les populations victimes des inondations reste une de ses priorités en matière d’environnement. Le Maire de la Ville de Dakar tient à dire un grand MERCI au Ministère des Affaires Étrangères d’Argentine pour l’accueil et la marque de considération envers la MAIRIE de DAKAR. Il a aussi profité de ce forum mondial pour inviter officiellement les partenaires techniques et financiers à se mobiliser à Dakar du 1er au 6 Mai 2023 dans le cadre du Forum Mondial sur l’Économie Sociale, Solidaire et Circulaire, pour un succès éclatant de cet évènement mondial.