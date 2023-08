Initiative ‘’Chemin de la libération’’: 19 manifestations pacifiques annoncées ce week-end

Malgré l’interdiction des six manifestations pacifiques qui étaient annoncées le week-end dernier, l'initiative ''Chemin de la libération’’ n’a pas baissé les bras. Elle a décidé de remettre ça samedi prochain dans 19 localités du pays, pour dénoncer ce qu’elle appelle ‘’des détentions arbitraires’’. L’annonce a été faite dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction. Les forces vives rassemblées au sein de l'initiative "Chemin de la libération" ont adressé des lettres aux préfets de 19 départements du Sénégal les informant de l'organisation de manifestations pacifiques prévues pour le week-end des 26 et 27 août 2023, lit-on dans le document. ‘’Face aux entraves imposées aux manifestations pacifiques par Macky Sall, la seule réponse appropriée est de maintenir une mobilisation ferme, de demeurer déterminés et de démontrer aux démocrates du monde entier que c'est Macky Sall lui-même qui installe le chaos en portant atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques’’, dénoncent-elles dans le communiqué. Les départements où se tiendront les manifestations pacifiques sont les suivants : Thiès, Pikine-Guédiawaye, Bignona, Diourbel, Sédhiou, Dakar, Koungheul, Linguère, Kolda, Saint-Louis, Louga, Tivaouane, Kébémer, Ziguinchor, Rufisque, Goudomp, Dagana et Foundiougne.