Infrastructures: Le Sénégal mobilise 100 milliards pour la mobilité et l’assainissement

Le nouveau Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, M. Doudou Ka, le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO, M. Goerges Agyekum Donkor et le Vice Président de la Banque Ouest Africaine de Développement M. Moustapha Ben Barka, ont procédé ce mardi 31 octobre 2023 à Lomé, à la signature de trois conventions de financement en soutien au développement de notre réseau d’infrastructures autoroutières, au prolongement du TER vers l’aéroport AIBD et ainsi qu’au développement du réseau d’assainissement de la nouvelle ville de Diamniadio. Le montant global de ces trois accords est de 100 milliards de francs CFA.

La première convention signée avec la BIDC va concerner le financement de la construction du tronçon Tivaouane-Mékhé de l’autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La deuxième convention signée avec la BIDC est relative à la construction d’une station d’épuration de réseaux d’assainissement et de travaux d’urgence d’aménagement intégré de la voirie primaire du Pôle urbain de Diamniadio. Pour le Ministre Doudou Ka, le partenariat État du Sénégal - BIDC acté par ces deux financements d’un montant global de 65 milliards « est la consécration de la mise en œuvre de la stratégie ambitieuse du Sénégal d’amplification de sa politique de développement économique qui passe aussi par la modernisation de ses infrastructures. »

La BIDC et le gouvernement du Sénégal sont en parfaite adéquation pour donner une impulsion encore plus vigoureuse à leur partenariat, dont l’essence est d’améliorer le mieux-être de nos populations. « Ces deux projets qui sont au service de cette si belle ambition, sont donc plus que bienvenues », a souligné Doudou Ka, le ministre Sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

Plus tôt dans la matinée, une autre cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la BOAD à Lomé. D’un montant de 35 milliards, cette convention de financement est relative au prolongement du TER de Diamniadio vers l’Aéroport International Blaise Diagne. La future connexion ferroviaire mettra le cœur de la capitale à trois quarts d’heure de notre principal principale plateforme aéroportuaire.

Faire de Dakar un hub aérien à l’horizon 2035 passe aussi par la garantie d’une meilleure accessibilité de son aéroport de référence. « Je suis d’autant plus fier de signer cet accord de financement que j’étais venu ici pour la première fois à la BOAD en 2005, en ma qualité de conseiller financier du gouvernement du Sénégal, pour présenter le projet de construction du nouvel aéroport international Blaise Diagne avec une participation en 2011 de la BOAD à hauteur de 17 milliards FCA. Je reviens ici, aujourd’hui, pour le financement du projet de prolongement du TER de Diamniadio vers ce nouvel aéroport en partie financé par la BOAD. C’est donc naturel que la BOAD soit à nouveau au premier plan pour prendre part à la construction de cette infrastructure ferroviaire qui renforce l’accessibilité et l’attractivité de notre aéroport de référence.