Indonésie : Macky Sall à Bali pour prendre part au sommet du G20

Le Chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, est arrivé samedi soir à Bali, île du sud de l’Indonésie. Selon Lesoleil, le président en exercice de l’Union africaine (Ua) va prendre part au sommet du G20 prévu les 15 et 16 novembre 2022. À cette occasion, le président de la République aura des entretiens bilatéraux ainsi que des séances de travail avec des leaders du Groupe des 20. Dans le cadre de cette réunion placée sous la devise « Se rétablir ensemble, se rétablir plus solidement », ces dirigeants aborderont, entre autres sujets, les trois priorités mises en avant par la présidence indonésienne du G20, à savoir l’architecture mondiale de la santé, la transformation numérique et la transition énergétique durable.