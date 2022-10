Indépendance de la justice : « L’Ums a abandonné le combat… », regrette Alioune Ndao

« Cette justice, en ce moment, est sous ordre. Cela ne veut pas dire que tous les magistrats sont sous ordre », a affirmé le procureur Alioune Badara Ndao, pour qui l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) ne fait plus de l’indépendance de la justice leur combat. Certes, il y a des magistrats indépendants, intègres. Mais, malheureusement, dit-il, le système mis en place est tel qu’aucun magistrat ne pourra faire valoir son indépendance. « Je suis contre l’actuel bureau de l’UMS quand il dit que l’indépendance est une question de personne. On a beau vouloir être indépendant, mais quand le système ne permet pas d’être indépendant, vous ne le serez jamais. Si quelqu’un fait acte d’indépendance, au premier Conseil supérieur de la magistrature, il est relevé de ses fonctions. Le cas Ngor Diop est bien là, pour nous le prouver », déclaré le magistrat à la retraite. Pour Alioune Ndao, le nouveau bureau de l’UMS dirigé par Ousmane Chimère Diouf ne fait plus de l’indépendance de la justice un point de bataille. « Ce nouveau bureau a gare plutôt pour des questions matérielles. Mais le principe d’indépendance, d’indépendance, a été abandonné dans le cadre de la bataille de l’UMS et c’est dommage », regrette-t-il.