Indemnités de logement: La menace qui pèse sur des diplomates sénégalais basés à l'étranger

Pour défaut de paiement de leur indemnité forfaitaire de logement, les agents des ambassades et consulats du Sénégal à l’étranger risquent l’expulsion de leurs lieux de résidence. Selon une source bien informée, les diplomates sénégalais en poste dans les ambassades et consulats à l’étranger ont droit à une indemnité de logement indexée sur le coût de la vie dans leurs pays respectifs d’affection. Cette indemnité mensuelle était jusque-là payée par les services du ministère des Affaires et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) par tranches de six mois, aux mois de février et de juillet de chaque année. Pour l’année 2022, explique la même source, ces fonctionnaires expatriés ont reçu un paiement des six premiers mois en février et un autre de quatre mois en juillet. Ils restent actuellement dans l’attente de percevoir leurs indemnités de novembre et décembre. Mais il semble qu’à date, les services du MAESE en charge du dossier ne seraient pas dans les dispositions de payer. Selon les informations reçues, il n’y aurait plus de crédits disponibles dans le budget 2022 du ministère pour prendre en charge cette dépense. Or, ajoute notre source, passée la date du 21 novembre, toute dépense publique non encore liquidée et ordonnancée, sera annulée et reportée dans le budget de 2023 qui ne sera mis en place qu’au mois de février. Ainsi, les agents des ambassades et consulats sénégalais à l’étranger pourraient rester quatre mois sans indemnité de logement. « Ce qui est aberrant en termes de finances publiques. Ce sont des dépenses incompressibles, on ne comprend pas comment un ministère comme celui des Affaires étrangères peut retrouver sans crédits pour les dépenses en personnel, s’indigne notre source. À l’en croire, pour des pays comme ceux de l’Amérique nord et la Grande Bretagne où la vie coûte excessivement chère, les fonctionnaires des ambassades et consulats ne pourront jamais payer leurs logements avec leurs salaires. Conséquences, beaucoup d’entre eux vont se retrouver assignés par leurs bailleurs Résultat des courses, plusieurs familles de diplomates sénégalais risquent l’expulsion si des mesures urgentes de régularisation ne sont pas prises. Une situation qui, sans aucun doute, impacterait très négativement l’image de la diplomatie sénégalaise. Contactés par nos soins, avec plusieurs relances, les services du ministères des Affaires étrangères sont restées sans réaction. En tous les cas, Emedia reste disposé à recevoir leur version des faits.