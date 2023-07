« Incompréhensible Et Injustifiée » : La Réaction De Déthié Fall Face à L'impossibilité D'accéder à Son Siège

Les jours passent et se ressemblent au siège du PRP. Le parti dirigé par Déthié Fall voit l'accès à son siège bloqué par des fourgons de la gendarmerie. Ce jeudi, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi devaient s'y retrouver. Cependant, la rencontre n'a pas eu lieu en raison de ces « barricades ».

Le candidat à l'élection présidentielle et maître des lieux a réagi à cette situation. « Cette pratique, devenue très fréquente, est incompréhensible et injustifiée. Je vous remercie pour votre sympathie et le soutien permanent que vous ne cessez de me témoigner », a-t-il écrit.