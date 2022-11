Incidents de Tchiky : la date du procès des bodyguards de Sonko fixée

Les gardes du corps de Sonko feront face au juge du tribunal de grande instance de Mbour le mardi 15 novembre. Après avoir passé cinq jours à la Brigade de la gendarmerie de Saly, les cinq gardes corps du leader du Pastef ont été auditionnés ce mardi par le Procureur près du tribunal de grande instance de Mbour, Mamadou Diop. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et vont séjourner à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Mbour jusqu'au jour du procès. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui, entre autres délits.