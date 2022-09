Incident sur le réseau du Ter: Une personne percutée

Le réseau ferroviaire du Ter a connu une perturbation temporaire dans la nuit du jeudi à vendredi. D’après le directeur général de Senter, Abdou Ndéné Sall citépar Bès Bi "Le Jour", cela a été causé par un individu qui a été percuté à 4 heures du matin par un train circulant sur la voie métrique, celle qui transporte des produits vers Dakar. « La personne a été retrouvée allongée sur les voix du Ter, lors du passage du premier train de reconnaissance qui regarde tôt le matin si les rails sont libres. La personne serait suicidaire. Elle a été internée à l’hôpital et à la police pour des raisons de santé et d’enquête », a rapporté le Dg de Senter. Par ailleurs, un autre incident est aussi survenu le même jour au niveau de l’arrêt Dalifort vers le sens Gare de Dakar. C’est le Ter qui était subitement tombé en panne. La situation a été rapidement prise en charge par la brigade de gendarmerie du Ter et la société d’exploitation. « Les trafics ont repris vers 10h ». Cependant le directeur n’a pas manqué d’attirer l’attention des populations sur la dangerosité de rentrer dans l’espace ferroviaire qui dispose d’un courant électrique de 25 mille Volt.