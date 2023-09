Incendie meurtrier à Derklé : Barthélémy Dias va porter plainte contre Total Energies !

Barthélémy Dias envisage de porter plainte contre Total Energies dans l’affaire de l’incendie qui a fait 7 morts et plusieurs blessés à Derklé (quartier de Dakar), après l’explosion d’une bonbonne de gaz. Selon lui, cette démarche vise à obtenir des réponses sur les circonstances de l’accident et à veiller à ce que justice soit rendue aux victimes. Le maire de Dakar a rendu visite hier mardi à la famille éplorée. Dès son arrivée à Derklé, il a exprimé ses condoléances aux proches des victimes. Barthélémy Dias a aussi souligné que la Ville de Dakar s’engagerait pleinement à soutenir cette famille éprouvée sur trois fronts essentiels : financier, psychologique et juridique. Cette approche holistique avait pour objectif de les aider à surmonter cette épreuve dévastatrice. Sur le plan financier, la Ville de Dakar a pris l’engagement de fournir un soutien financier immédiat pour aider la famille à faire face aux dépenses imprévues liées à cette tragédie.