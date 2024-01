Incendie et mise à sac de l’UCAD sur l’affaire Sonko : Un étudiant et un agent du COUD arrêtés

Le 1er juin dernier, lors des manifestations ayant suivi la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans ferme dans le procès Sweet Beauté, l’UCAD a été la cible d’une violente attaque. Plusieurs bâtiments et du matériel ont été mis à sac et/ou incendiés. Les dégâts ont touché le campus social, les locaux de l’administration de l’université ainsi que les écoles et instituts qui y ont logés. Quelques mois après, l’enquête connait un nouveau développement. Suite à l’enquête menée par la police, un agent administratif du Coud et un étudiant ont été arrêtés puis écroués. Il s’agit, selon Libération qui donne la nouvelle, de l’étudiant Abdoulaye Mbodj (22 ans) domicilié à la Médina rue 39X20. Interrogé sur PV, l’étudiant alias « le baron » a déclaré qu’il est sympathisant de Pastef mais il a nié avoir participé aux actes de vandalisme à l’UCAD. Il a affirmé que le jour des faits, il était à l’université mais il était resté durant toute la journée dans sa chambre. Cependant ses déclarations ont été contredites par les images des vidéos où il a été formellement identifié en même temps que d’autres personnes en train de saccager en chantant des slogans. Les investigations ont également permis l’interpellation de Cheikh Ahmadou Bamba Niang, né le 11 mars 1996 à Dakar. Agent du COUD, domicilié à la Sicap Foire, il fut inculpé et placé sous mandat de dépôt.