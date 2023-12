Incendie du marché Boucotte de Ziguinchor : Macky Sall remet une enveloppe de 50 millions et 10 t de riz aux victimes

L'État du Sénégal court au chevet des victimes de l'incendie qui s'est déclaré avant-hier au marché Saint-Maur-des-Fossés de Ziguinchor appelé aussi "marché Boucotte". D'après Rfm, la ministre du Développement communautaire, Thérèse Faye Diouf, a remis une enveloppe de 50 millions de francs CFA et 10 t de riz aux sinistrés, au nom du chef de l'État. «Nous sommes à Ziguinchor pour apporter le soutien immédiat du président de la République aux commerçants qui ont vécu des moments difficiles, à la suite de l'incendie du marché Boucotte. Le chef de l'État nous a demandé de venir manifester toute sa solidarité envers ces commerçants victimes avec une enveloppe de 50 millions, pour leur permettre de s'assurer les premières charges urgentes. Dix tonnes de riz ont été également remises dans le but de soulager la souffrance de ces victimes », souligne Thérèse Faye Diouf sur Rfm. La ministre d’ajouter : « Je voudrais aussi rappeler que le gouvernement a un chantier extrêmement important pour la vie économique au niveau de Ziguinchor, surtout pour le secteur informel, c'est-à-dire la construction en cours du marché de Tilène à travers le Programme de la modernisation des marchés sous la tutelle du ministre du Commerce. Je pense que ce marché en cours de construction, qui est à 95 % d'exécution, une fois finalisé, va permettre au marché Boucotte de souffler et aux commerçants d'être dans d'excellentes conditions.»