Incendie au marché de Mbacké: Une dizaine de cantines ravagées

Un incendie a occasionné des dégâts matériels au marché central de Mbacké. Le feu s'est déclaré dans la nuit du lundi au mardi vers 22h. Informés des faits, les éléments du commissariat urbain de Mbacké avaient érigé un périmètre de sécurité pour permettre aux sapeurs-pompiers et bonnes volontés de lutter contre le feu, révèle nos confrères de Seneweb proches de l'enquête, onze lieux de commerces ont été ravagés lors du sinistre dont l'origine reste inconnue. La police continue toujours d'évaluer les dégâts. Le préfet de Mbacké Khadim Hann était hier sur les lieux pour constater de visu les dégâts matériels. Le Lieutenant Tine, commandant de la compagnie d'incendie et de secours de Touba, a déclaré que les sapeurs-pompiers avaient des difficultés pour accéder sur les lieux à cause des occupations anarchiques.