Incendie au marché central de Mbour : les pertes estimées à plus de 100 millions FCFA

Une partie du marché central de Mbour a pris feu cette nuit vers 2 heures du matin. L’incendie est dû à un court-circuit. Une dizaine de cantines ravagés et les pertes en matériel sont estimés à plus de 100 millions de FCFA. Mouhamed Faye, commerçant : « l’incendie s’est déclaré hier nuit vers les coups de 2 heures du matin, plusieurs dégâts et pertes matériels sont enregistrés, tout est parti en fumée. On a perdu beaucoup d’argent, on estime ces pertes à une valeur de plus de 100 millions de FCFA », a -t-il confié à Iradio. Le commerçant interpelle les bonnes volontés à leur venir en aide. « Nous demandons de l’aide aux bonnes volontés et aux différentes autorités du Sénégal. L’origine de l’incendie est un court-circuit émanant d’un poteau électrique en bois. Il est même en train d’être réparé. Mais je pense qu’ils doivent remplacer ces poteaux en bois par d’autres non-inflammables tel que ceux fabriqués avec du ciment», a -t-il.