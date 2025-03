Incendie au ”Corona” de Tambacounda : six cantines destinées à la vente de médicaments traditionnels ravagés

L’incendie est causé par le gardien qui a mis le feu derrière nos cantines. On l’a dit à plusieurs reprises de ne pas le faire mais il s’est entêté, l’année dernière il l’avait fait également, on a maîtrisé le feu et cette fois-ci, il refait la même chose et malheureusement le feu a débordé et ravagé nos six cantines”, a témoigné Abdoulaye Sow Kane, responsable du site de vente.



‘’L’incendie s’est produit samedi, en fin d’après-midi. La présence des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu vers 23h. Six cantines ont été complètement réduites en cendre. Je ne peux pas estimer de façon exacte les pertes, je dirais juste plusieurs millions’’ a-t-il expliqué dans un entretien avec l’APS.



Abdoulaye Sow Kane, par ailleurs propriétaire d’une des cantines vente de médicaments traditionnels a plaidé pour un accompagnement des sinistrés qui insiste-t-il “ont tout perdu dans l’incendie”.



”Nos activités étaient importantes pour les populations qui venaient régulièrement acheter nos produits pour se soigner. On était dans la légalité, on a nos papiers et c’est d’ailleurs même les autorités qui ont aménagé ce lieu pour nous et à chaque fin du mos, nous payons des taxes” a-t-il dit.



”C’est difficile parce nous sommes période de ramadan et nous connaissons tous la situation économique du pays. Donc, nous demandons aux autorités de nous venir en aide parce que nous avons tout perdu” a-t-il lancé.



Selon les témoignages des sinistrés, le gardien qui serait à l’origine de l’incendie a été interpelé pour les besoins de l’enquête.